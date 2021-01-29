Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Британка, умирающая от коронавируса, перед введением в искусственную кому призвала в соцсетях молиться за ее здоровье, сообщает ITV News.

Карен Хоббс заразилась COVID-19 перед католическим Рождеством. 27 декабря ее госпитализировали. В соцсетях 40-летняя женщина описывала, как проходит ее лечение.



Несмотря на хорошую физическую форму и здоровье, состояние Хоббс быстро ухудшалось. Тогда медики ввели ее в искусственную кому. О том, насколько серьезно положение бывшей стюардессы, родные поняли после ее последнего поста.

"Меня вводят в искусственную кому, предупредив, что я могу не выжить. Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я очнулась и вернулась домой к своим детям. Ужас – это не то слово!" – написала Хоббс 2 января.

Британки не стало 19 января после перенесенной ею остановки сердца. В сознание она так и не пришла. Сестра Хоббс Рейчел позже рассказала, что семья была ошарашена из-за случившегося. По ее словам, близкие ожидали, что Карен выкарабкается.

У женщины осталось пятеро детей.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что ограничительные меры из-за коронавируса в стране отменят не скоро.

По его словам, из-за локдауна число заражений начало снижаться, но страна еще очень далеко от того, чтобы их стало достаточно мало. Он подчеркнул, что у специалистов пока еще нет точных данных о степени опасности обнаруженного ранее нового штамма коронавируса. Министр отметил, что проводились различные исследования и все давали разные показания, однако он уточнил, что штамм действительно передается легче.

В Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Британские школы перевели на удаленный режим. Жители страны получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои дома.

Всего в Великобритании за время пандемии выявили более 3,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 103,1 тысячи инфицированных скончались.

