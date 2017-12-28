Принц Гарри случайно обидел сестру Меган Маркл

28 декабря, 18:35
Фото: AP/POOL AP/Nelson Antoine
Принц Гарри случайно оскорбил сестру своей невесты Меган Маркл во время интервью на радио. Он выступал приглашенным редактором в беседе с экс-президентом США Бараком Обамой и рассказал о рождестве с королевской семьей, которое посетила Маркл.
"Она проделала невероятную работу, она пришла туда, и это была семья, которой, я полагаю, у нее никогда не было", – цитирует принца "Газета.ру".
Сестра Меган Маркл по отцу Саманта Грант заявила в своем Twitter, что у актрисы уже есть большая семья. Она подчеркнула, что во время развода их отца и матери Меган, все постарались дать ей два дома. "Никто не был разобщен, она была слишком занята", – добавила Грант.
Как отмечают британские СМИ, Грант и принц Гарри находятся уже не в лучших отношениях в течение нескольких лет. Она также планирует выпустить книгу, в которой хочет рассказать подробности их детства. При этом Грант утверждает, что издание может расстроить будущий брак принца и актрисы.
Ранее сообщалось, что бракосочетание принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года.
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