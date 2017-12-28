КНДР надо заслужить право вернуться за стол переговоров – Тиллерсон

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Северная Корея должна предпринять усилия, чтобы вернуться к переговорам.

"Дверь для диалога остается открытой, но мы дали ясно понять, что режим должен заслужить возможность вернуться за стол переговоров", – сказал дипломат, передает "Мир 24".

По его словам, давление на КНДР не прекратится, пока не произойдет денуклеаризация.

Ранее северокорейский дипломат Пак Сон Иль обвинил Вашингтон в попытках усилить атмосферу враждебности против Пхеньяна. Таким образом он прокомментировал высказывания США о том, что КНДР распространяет компьютерный вирус WannaCry.