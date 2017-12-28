Трамп и Обама стали лидерами рейтинга "восхищения" в США

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В США выяснили, кем больше всего восхищаются жители страны. Согласно исследованию компании Gallup, первое место разделили между собой экс-президент Барак Обама и Хиллари Клинтон. За первого проголосовали 17 процентов американцев среди мужчин, Клинтон же выделили 9 процентов женщин, сообщает газета "Известия".

Действующий президент США Дональд Трамп отстал не сильно и занял второе место, набрав 14 процентов голосов. Среди женщин вторую строчку заняла бывшая первая леди Мишель Обама – ею восхищаются 7 процентов женщин США.

На третьей позиции оказались Папа Римский Франциск с тремя процентами и телеведущая Опра Уинфри, она набрала 4 процента.

При этом уточняется, что по сравнению в 2016 годом рейтинги Обамы и Трампа упали. В прошлом году ими восхищались 22 и 15 процентов респондентов соответственно.. Рейтинг Хиллари Клинтон упал за год на 3 процента.

Ранее сообщалось, что рейтинг популярности Трампа в США упал до рекордного минимума. Деятельность президента одобряют всего 35 процентов американцев. Это худший результат среди лидеров США за всю историю.