В Великобритании посетителям ресторанов запретят выпивать после приема пищи

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Посетители пабов и ресторанов в Великобритании должны будут покинуть заведение сразу после завершения приема пищи. Им запретят задерживаться в заведении, чтобы выпить. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии Бориса Джонсона.

Отмечается, что такие меры вступят в силу во всех регионах со 2 декабря в связи с переходом на второй уровень угрозы.

"Мы ясно дали понять, что на втором уровне ограничительных мер вы, заказывая алкоголь, должны будете заказать основное блюдо и согласно правилам, когда прием пищи станет окончен, вы должны будете уйти из заведения", – заявил представитель канцелярии премьер-министра.

Сейчас в Великобритании закрыты все бары и рестораны, кроме тех, что осуществляют доставку. Когда режим общенационального карантина завершится, заведения смогут обслуживать посетителей, однако там нельзя будет просто сидеть за стойкой с напитками.

Такой режим будет действовать в Лондоне, Ливерпуле, графстве Кент и еще нескольких регионах страны.

На третьем уровне сохранится запрет на встречи между людьми, не проживающими под одной крышей, а также ограничение работы пабов, ресторанов и кафе, которые смогут работать только навынос.

Гражданам запретят проведение свадеб и массовых мероприятий. При этом по всей стране, независимо от уровня угрозы, смогут вновь начать работу спортивные клубы и магазины, не торгующие продовольствием и товарами первой необходимости. Школы и большинство вузов продолжали работу в ноябре и будут открыты и в дальнейшем.

Ранее власти Германии продлили ограничения из-за коронавирусной инфекции COVID-19 до 20 декабря. Карантинный режим действует в Германии со 2 ноября. Изначально планировалось, что он продлится до декабря.

В стране не работают рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Кроме того, работу остановили фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон исключил возможность скорой отмены ограничительных мер в стране. Сообщалось, что в стране сохраняется прежний уровень заболеваемости.