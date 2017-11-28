В Госдуме прокомментировали заявления Волкера в адрес России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал обвинения в адрес России со стороны спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Он обвинил РФ в конфликте в стране и назвал шагом назад свою последнюю встречу с помощником российского президента Владиславом Сурковым.

"Во-первых, президент Трамп по итогам телефонного разговора с президентом Путиным сам высказался, что разговор прошел замечательный. Речь как раз шла о юго-востоке Украины и Сирии. Во-вторых, этот гражданин Волкер сегодня не наделен полномочиями принимать соответствующие решения", – цитирует депутата RT.

Швыткин отметил, что Волкеру лучше следить за такими случаями, как провокация со стороны штатовского самолета над Черным морем. Парламентарий также назвал действия США деструктивными. Он добавил, что законодатели США также с опаской комментируют действия своего правительства.

По словам Швыткина, парламентарии других стран также насторожено относятся к позиции Вашингтона в отношении Москвы. Некоторые даже открыто выражают свое несогласие. "Я бы отметил роль США как разрушителя процессов мирного урегулирования конфликтов, прежде всего, на юго-востоке Украины, в том числе и в Сирийской Арабской Республике, где у них находится контингент более пяти тысяч человек, незваных гостей, как я их называю", – заявил он.

Что касается размещения миротворцев, то Россия, по словам парламентария, поддерживает их появление на линии соприкосновения, а не на границе с Украиной. РФ не является стороной конфликтf, подчеркнул депутат, и ставит своей задачей не допустить эскалацию напряженности в регионе.

Ранее спецпредставитель США по Украине Пол Волкер после встречи с Владиславом Сурковым заявил, что переговоры были шагом назад, а Кремль затрудняет налаживание отношений между Штатами и Россией. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выступает за разрешение конфликта на Украине и хочет, чтобы Киев вернул себе свою территорию.