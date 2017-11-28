Вулкан в Мексике выбросил столб пепла

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В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла на высоту три тысячи метров. Пеплом накрыло несколько муниципалитетов.

"Выброс пепла из Попокатепетля в 15:29 достиг трех тысяч метров в высоту", – цитирует РИА Новости заявление национального координатора службы гражданской обороны Мексики Луиса Фелипе Пуэнте.

Он также отметил, что вулкан засыпал пеплом муниципалитеты Точимилько, Пуэбла, Уакечула и некоторые другие.

Вулкан Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", давно уже стал одним из символов Мексики. Он возвышается на 5,4 тысячи метров над уровнем моря.