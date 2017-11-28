Американский эсминец направляется в порт Одессы

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Американский эсминец "Джеймс Уильямс" вошел в Черное море и взял курс на порт Одессы. В водах Черного моря миноносец может пробыть не более 21 дня.

Как сообщается на сайте Военно-морского института Соединенных Штатов, "Джеймс Уильямс" покинул порт базирования в городе Норфолк 23 мая, чтобы принять участие в операциях ВМС США. Планируется, что обратно эсминец вернется к Рождеству.

"В соответствии с конвенцией Монтрё от 1936 года, которая регулирует морское движение через пролив Босфор, "Джеймс Уильямс" может оставаться в Черном море не более 21 дня", – говорится на сайте Военно-морского института США.

На сайте также говорится, что последним кораблем ВМС США в Черном море был USS Porter (DDG-78). Покинул он черноморскую акваторию 1 сентября после завершения операции Operation Atlantic Resolve.

"Джеймс Уильямс" относится к эскадренным миноносцам типа "Арли Берк". Эсминец имеет на вооружении две пусковые установки системы "Иджис", которые позволяют нести до 56 крылатых ракет "Томагавк". Кроме этого, на борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев этого типа составляет 337 человек.