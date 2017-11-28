Трамп хочет, чтобы Украина вернула свои территории – Волкер

28 ноября, 01:30
Фото: ТАСС/DPA/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
Президент США Дональд Трамп выступает за разрешение конфликта на Украине и хочет, чтобы Киев вернул себе свою территорию. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.
"Я знаю, я слышал об этом от президента напрямую, он хочет это сделать. Он хочет достичь мира. Он хочет увидеть эту ситуацию разрешенной. Он хочет, чтобы Украина вернула назад себе свою территорию. Это просто очевидно", – цитирует Politico Курта Волкера.
Он отметил, что ситуация на Украине напрямую влияет на улучшение отношений между США и Россией.
"Если мы планируем хоть какое-то улучшение отношений США и России, мы не хотим оставаться на том месте, где мы сейчас. Мы бы хотели больше конструктива", – подчеркнул представитель Госдепа.
По его словам, для того, чтобы это случилось, нужно "увидеть прогресс на Украине" и президент США это понимает.
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