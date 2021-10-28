Киев переходит в "красную" зону карантина с 1 ноября

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Киев с 1 ноября переходит в "красную" зону карантина с самыми строгими карантинными ограничениями из-за коронавируса, сообщил министр кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале.

По его словам, данное решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По результатам заседания государственная комиссия решила установить с 00:00 часов 1 ноября 2021 года красный уровень эпидемической опасности на территории города Киева", – написал Немчинов.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Хэйхэ объявили карантин из-за выявления новых случаев COVID-19. Город расположен на берегу Амура на границе с Россией. С 28 октября в Хэйхэ будут строго контролировать перемещение транспорта, время работы продуктовых магазинов и аптек ограничено, а производство и бизнес приостановлены. Также отменены общественные мероприятия.