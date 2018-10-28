Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко

Фото: AP/Presidency Press Service/Mikhail Palinchak

Президент Украины Петр Порошенко нарушил протокол встречи с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

Лидеры государств провели встречу в Гомеле на Форуме регионов Украины и Белоруссии, передает РИА Новости.

Первым 26 октября выступил Порошенко. После этого к трибуне вышел Лукашенко. Лидер Белоруссии, в частности, заявил о необходимости урегулирования конфликта в Донбассе.

Он подчеркнул, что Минск готов помочь в этом, но будет действовать "только в рамках договоренности Украины и России".

Порошенко не смог оставить речь Лукашенко без ответа и повторно взял слово, нарушив протокол встречи. Он поблагодарил Лукашенко за поддержку и заявил "российской агрессии".

12 октября Лукашенко провел двустороннюю встречу с Владимиром Путиным в Могилеве перед участием в Форуме регионов России и Белоруссии.

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