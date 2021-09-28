В посольстве оценили данные о запрете въезда в США для привитых "Спутником V"

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В российском посольстве в Соединенных Штатах прокомментировали информацию о том, что власти США могут запретить въезд в страну вакцинированным "Спутником V".
"Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых "Спутником V" не принималось", – приводит комментарий диппредставительства РБК.
В свою очередь глава комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что американские власти, в случае введения запрета на въезд в страну иностранцев, вакцинированных "Спутником V", пойдут по пути дискриминации.
"Оснований для подобных решений – ровно ноль. Эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" доказана не только специалистами, но и ее практическим применением", – написал политик в своем телеграм-канале.
Накануне газета Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что американские власти могут отказать во въезде в страну людям, которые были привиты от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V". По информации издания, это связано с новыми требованиями, которые объявят позже, а в силу они вступят в ноябре.
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