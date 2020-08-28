Зеленский получил черный пояс по карате

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский получил диплом о присуждении ему черного пояса первого дана по карате, сообщает "Газета.ру".

Украинскому лидеру вручили документ в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва в Кропивницком. На его поясе вышита фамилия "Зеленский" на японском языке.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что его семилетний сын перенес коронавирусную инфекцию. Зеленский рассказал, что во время болезни у сына в течение нескольких дней была высокая температура, но в целом, по его словам, болезнь протекала в легкой форме.

Он отметил, что дети переносят болезнь относительно нормально. Украинский лидер призвал граждан быть предельно осторожными и заботиться о себе.