У острова Гранд-Терк обнаружили лодку с 20 телами

14:01
Фото: AP Photo/Gregory Bull
Лодку с 20 мертвыми людьми обнаружили в районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии, сообщает Газета.ру.
Прибившуюся к берегу острова Гранд-Терк лодку заметил рыбак и сообщил о находке полиции. На момент происшествия (24 июня) тела в лодке уже разложились.
Причины гибели пока не установлены, но, скорее всего, речь идет не о насильственной смерти, сообщила представитель полиции.
Предполагается, что судно пришло в район заморских территорий Великобритании из Карибского региона. По версии следствия, Теркс и Кайкос не были конечным пунктом назначения погибших.
На данный момент правоохранительные службы пытаются установить личности умерших и причину гибели.
Как сообщает издание, местные жители регулярно отправляются на британские острова из-за тяжелой экономической ситуации в стране.
Ранее в Испании в статуе динозавра нашли мертвого мужчину. Труп удалось обнаружить благодаря действиям двух местных жителей, которые почувствовали неприятный запах, прогуливаясь рядом со скульптурой, и позвонили в экстренные службы.
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