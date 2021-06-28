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В мире

14:01

У острова Гранд-Терк обнаружили лодку с 20 телами

за рубежом

Фото: AP Photo/Gregory Bull

Лодку с 20 мертвыми людьми обнаружили в районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии, сообщает Газета.ру.

Прибившуюся к берегу острова Гранд-Терк лодку заметил рыбак и сообщил о находке полиции. На момент происшествия (24 июня) тела в лодке уже разложились.

Причины гибели пока не установлены, но, скорее всего, речь идет не о насильственной смерти, сообщила представитель полиции.

Предполагается, что судно пришло в район заморских территорий Великобритании из Карибского региона. По версии следствия, Теркс и Кайкос не были конечным пунктом назначения погибших.

На данный момент правоохранительные службы пытаются установить личности умерших и причину гибели.

Как сообщает издание, местные жители регулярно отправляются на британские острова из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

Ранее в Испании в статуе динозавра нашли мертвого мужчину. Труп удалось обнаружить благодаря действиям двух местных жителей, которые почувствовали неприятный запах, прогуливаясь рядом со скульптурой, и позвонили в экстренные службы.

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