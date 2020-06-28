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Политика

03:12

Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве

за рубежом политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мэр украинского города Конотоп Артем Семенихин сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что Семенихин сообщил о содеянном на своей странице в Facebook.

"Нахожусь под посольством "страны-оккупанта". <...> Наибольший мой грех в том, что я в свое время сжег российский флаг <...>, когда был в АТО (силовая операция в Донбассе – Прим. Ред.)", – рассказал чиновник.

Добавляется, что Семенихин также написал угрозы в адрес президента России Владимира Путина.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил об уникальном шансе вернуть Крым. По утверждению лидера партии "Европейская солидарность", Россия не способна финансировать полуостров.

Позднее на слова Порошенко отреагировал сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что о возвращении Крыма в состав Украины не может быть и речи.

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