Канцлер Австрии назвал США ненадежным партнером для Европы‍

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Австрийский канцлер Себастьян Курц отметил снижение надежности США и призвал европейские государства сохранять единство на мировой арене.

Он также заявил, что решение Великобритании покинуть ЕС в текущих обстоятельствах ужасно и продиктовано миграционной проблемой, сообщает "Газета.ру".

Ранее Курц заявил, что Евросоюзу нужно пресекать работу перевозчиков беженцев еще в Африке для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Отношения Европы и США стали более напряженными после того, как Штаты ввели повышенные пошлины на импорт алюминия и стали. В ЕС потребовали сделать исключение для стран союза, однако Вашингтон согласился лишь отложить вступление мер в действие.

Кроме того, страна рассматривает возможность повысить сборы за ввоз в страну автомобилей. Необходимость таких мер в правительстве США объяснили защитой национальной безопасности.

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