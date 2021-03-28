В США осудили санкции Китая

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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил санкции, введенные Китаем в ответ на ограничительные меры со стороны Штатов, сообщает РИА Новости.

По его словам, попытка Пекина заглушить критику в отношении серьезных нарушений прав человека в Синьцзяне только способствует усилению пристального международного внимания.

Накануне Китай ввел ответные санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц из США и Канады. Причиной стала ситуация вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

По данным китайского МИД, в числе лиц, которых коснулись ограничения, есть глава комиссии США по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг.

Эти санкции стали ответным шагом на действиях Канады и США, которые 22 марта ввели односторонние санкции против ряда физических и юридических лиц в Синьцзяне. Как обратили внимание в китайском министерстве, поводом для ограничений со стороны США стали дезинформация и слухи.

Известно, что лицам, которых затронули санкции и членам их семей, запрещается въезд на территорию Китая, в том числе Гонконг и Макао.

В МИД России пообещали ответить на санкции Канады. Как считает Мария Захарова, канадская правящая элита уже довела двусторонние отношения с РФ до исторического минимума.