Жительница Бангладеш родила дважды за месяц

Фото: depositphotos/jukai5

Жительница Бангладеш за месяц родила троих детей, сообщает AsiaOne со ссылкой на Agence France-Presse.

В конце февраля 20-летняя Арифа Султана родила своего первенца. Врачи не заметили, что из-за редкой аномалии развития у женщины имеется вторая матка, в которой растут еще два плода. В итоге спустя 26 дней у Султаны снова отошли воды.

22 марта она родила близнецов. Врачи сделали ей экстренное кесарево сечение и извлекли двух новорожденных – мальчика и девочку. Женщину уже выписали из больницы. По словам врачей, дети абсолютно здоровы, никаких осложнений при родах не было.

Сейчас она переживает, как прокормить троих детей на скромную зарплату мужа. Ее супруг, напротив, относится к ситуации с оптимизмом. Произошедшее он назвал божественным чудом и обещал сделать все возможное, чтобы его семья была счастлива.