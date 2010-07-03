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07:36

США и НАТО планируют принять новые меры против России

за рубежом

07:36

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Фото: AP/TASS/Bilal Hussein

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется объявить новые меры против России из-за ситуации на Украине.

В Вашингтоне 3-4 апреля пройдет министерская встреча НАТО, по итогам которой союзники выступят с совместным заявлением против "действий России в Крыму, Азовском море и регионе".

Он указал, что Соединенные Штаты продолжат выстраивать политику таким образом, чтобы в конечном итоге Крым вернулся в состав Украины, передает РИА Новости.

18 марта НАТО по случаю пятой годовщины событий в Крыму выступило с официальным заявлением, в котором предложило России "вернуть" полуостров Украине.

В свою очередь, МИД РФ выступил с призывом к Евросоюзу и Североатлантическому Альянсу не заниматься политиканством и признать выбор жителей Крыма.

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