Спасенные мигранты захватили судно в Средиземном море

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Торговое судно спасло мигрантов в Средиземном море, однако они захватили корабль и направились в сторону Мальты.

Как сообщает издание Malta Today, на борту судна El Hiblu 1 находится более 100 нелегалов. Захват, предположительно, произошел у побережья Ливии.

Судно направлялось из Турции. Среди команды большинство является турецкими гражданами. Попытки связаться с капитаном не увенчались успехом.

Отмечается, что местные власти следят за ситуацией, и не позволят кораблю войти в территориальные воды Мальты.

Военные Марокко ранее открыли огонь по судну в Средиземном море, на котором находились нелегальные мигранты.