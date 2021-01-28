Американские военные захватили российский комплекс "Панцирь С-1" – СМИ

Фото: пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

США захватили в Ливии зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1" российского производства, сообщает The Times.

По данным издания, операция была проведена в июне 2020 года. Для загрузки "Панциря С-1" спецотряд американских военных прибыл на военно-транспортном самолете ВВС США C-17 Globemaster на аэродром Зувара, расположенный к западу от ливийской столицы Триполи. Комплекс был приобретен ОАЭ у России, а затем поставлен Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Также сообщается, что "Панцирь С-1" забрали во время попытки захвата войсками Хафтара Триполи, где находится признанное ООН правительство страны, которое поддерживает Турция.

В ходе контратаки авиабазу, где и был расположен комплекс, отбили правительственные войска. Впоследствии он был вывезен в Германию.

Согласно The Times, ценность данного ЗРК для США находится под вопросом, поскольку они могли изучить подобные комплексы еще в ОАЭ. Издание пишет, что в Москве знают о похищении оружия.

Ранее сообщалось, что Турция готова приобрести у России второй комплект зенитной ракетной системы (ЗРК) С-400. Условием являются совместное производство и передача технологий.