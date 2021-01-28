Фото: ТАСС/Луси Саргсян/Photolure

В Ереване завершилась акция протеста, митингующие покидают место сбора, передает РИА Новости.

Незадолго до этого у здания правительства Армении собрались сторонники отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие пытались попасть в здание кабмина.

В результате возникла потасовка между участниками акции протеста и полицейскими. Отмечается, что многие демонстранты были задержаны.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Оппозиционеры потребовали отставки Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов. В частности, оставить должность Пашиняна призвал католикос всех армян Гарегин II. Он отметил, что это необходимо во избежание потрясений и трагических последствий.

В свою очередь, Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

