Лукашенко прокомментировал ситуацию с российскими протестами

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по вопросам совершенствования законодательства высказал свою точку зрения о последних событиях в России.

Он считает, что российские протесты отличаются от белорусских тем, что внешние силы хотели мгновенно свергнуть власть в республике и ввести войска НАТО. В РФ, по мнению Лукашенко, ситуацию будут раскачивать долго.

"У нас в августе хотели осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть. В РФ ситуация будет долгой. Они хорошо понимают, что в России невозможно осуществить блицкриг", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко также считает, что последние события в России подтверждают направленность действий из-за рубежа против двух стран.

"Я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию", – сказал белорусский президент.

Ранее московские суды арестовали 30 человек за участие в несогласованной акции 23 января, еще 64 человека были оштрафованы. Также в столичные суды поступили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.