В Японии казнили преступников по обвинениям в убийствах 1988 года

В Японии казнены член преступного синдиката и бывший инвестиционный консультант. Их приговорили к смертной казни за убийства двух человек 30 лет назад.
По всего в 2018 году в стране были приведены в исполнение 15 смертных приговоров, сообщает японское издание "Майнити симбун". Это самое большое число за последние 10 лет. Газета цитирует министра юстиции Японии Такаси Ямаситу, который заявил, что это был чрезвычайно жестокий случай, когда "они лишили жертв их драгоценных жизней по эгоистичным причинам". Кроме того, казни в Японии ожидают еще 107 человек.
Ранее высшая мера наказания в Японии была приведена в действие в июле 2018 года, когда казнили лидера террористической секты "Аум Синрикё" (запрещена в России) Секо Асахара, а также 12 других членов секты.
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