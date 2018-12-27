В Германии недовольный подарками на Рождество ребенок вызвал полицию

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Девятилетний житель города Цетель в Германии вызвал полицию из-за того, что ему не понравились его рождественские подарки, сообщает NDR.

Прибывшие полицейские обнаружили очень сердитого мальчика, который показал им отправленный Санта-Клаусу список желаемых подарков.

Не обнаружив ни одного совпадения с тем, что лежало под елкой, сотрудники полиции попытались оправдать сказочного деда. Они объяснили ребенку, что Санта-Клаус в силу своего возраста мог перепутать подарки.

Ранее эксперты выяснили, какие подарки на Новый год считают самыми неподходящими россияне. По мнению большинства, это средства для бритья, парфюмерные наборы, галстуки, сковородки, колготки и школьные принадлежности.

А вот среди самых желанных подарков в этом году названы квартиры, гаджеты и спортивный инвентарь. Именно эти вещи чаще всего просили у Деда Мороза взрослые и дети.

Согласно полученным данным, женщины просят квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Мужчины желают увеличения зарплаты, карьерного роста и новый автомобиль.