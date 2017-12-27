Старейшее дерево у Белого дома спилят по желанию Меланьи Трамп

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Старейшее дерево на лужайке Белого дома, посаженное в 19 веке, спилят. Такое распоряжение дала первая леди США Меланья Трамп, сообщает "Газета.ру".

В докладе Национального дендрария США говорится, что двухвековая магнолия полностью зависит от искусственной поддержки. Ознакомившись с докладом и посоветовавшись с сотрудниками Белого дома, Трамп распорядилась спилить магнолию, сохранив при этом ее древесину.

Дерево посадили еще в 1828 году. Через несколько дней после победы на выборах президента Эндрю Джексона его супруга скончалась, и в память о ней он решил посадить у Белого дома побег любимой магнолии его жены с их фермы в Теннесси.