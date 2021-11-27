Первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса зафиксирован в Италии

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В Италии обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Высший институт здравоохранения.

Специалисты миланского госпиталя Сассо выявили новый штамм у прибывшего из Мозамбика.

"Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо", – говорится в сообщении.

О появлении нового штамма коронавируса сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

