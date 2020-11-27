Трамп рассказал, при каком условии Байден войдет в Белый дом

20:07
Фото: ТАСС/Evan Vucci/АР
Дональд Трамп заявил, что его оппонент на президентских выборах Джо Байден сможет оказаться в Белом доме только в том случае, если докажет, что отданные за него голоса были получены законным способом. Об этом президент США написал в Twitter.
Он также отметил, что на примере штатов Детройт, Атланта, Филадельфия и Милуоки, где, по мнению Трампа, были массовые фальсификации, видно, что у Байдена большая неразрешимая проблема.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. Члены коллегии выборщиков должны проголосовать 14 декабря.
По предварительным данным, Байден набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Трамп поражение не признал и подал в суд в ряде штатов.
Ранее Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена. При этом он отметил, что в таком случае выборщики совершат ошибку.
Также Трамп сообщил о поражении "использовавших махинации" демократов. Действующий президент США заверил, что выиграл голосование во всех колеблющихся штатах с большим отрывом.
Президент отметил, что демократы организовали на выборах широкомасштабные фальсификации. В частности, имели место вбросы голосов, голосование от имени умерших людей, а также удаление с участков наблюдателей.
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