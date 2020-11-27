Актриса Кортни Кокс повторила танец с индейкой на голове из сериала "Друзья"

Кортни Кокс повторила знаменитую сцену с индейкой из "Друзей"

Актриса Кортни Кокс опубликовала ролик, в котором повторила свой знаменитый танец из сериала "Друзья". Видео она разместила в своем аккаунте в Instagram.

Кортни поздравила всех с Днем благодарения и подчеркнула, что знаменитый танец стал для нее символом этого праздника.

Уточняется, что за несколько часов видео набрало более 2 миллионов просмотров.

Ранее Дженнифер Энистон, также принимавшая участие в съемках "Друзей", заявила о завершении карьеры. Она отметила, что думает об этом последние два года и несколько охладела к актерскому ремеслу.