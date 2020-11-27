Мужчина ограбил филиал Банка Грузии в Тбилиси

Фото: РИА Новости/Александр Шламов
Вооруженный мужчина в маске ограбил филиал Банка Грузии в Тбилиси, сообщает "Газета.ру".
Грабитель ворвался в здание и, угрожая кассиру, похитил деньги. После этого неизвестный немедленно скрылся.
В настоящее время на месте происшествия работают бригады патрульной полиции.
Ранее вооруженный мужчина совершил захват заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди на западе страны. В результате всех заложников удалось освободить.
В Грузии ищут захватившего отделение банка в Зугдиди