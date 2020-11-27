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В мире

11:46

В результате стрельбы в Неваде один человек погиб и четверо ранены

за рубежом происшествия

Фото: AP/John Locher

Один человек погиб и четверо ранены в результате беспорядочной стрельбы из машины в американском штате Невада, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел во время празднования Дня благодарения утром 26 ноября в городе Хендерсон. Местные жители сообщили в полицию о стрельбе и пострадавших в разных частях города.

Позднее полицейские обнаружили пять человек с огнестрельными ранениями. Один из них – 22-летний мужчина – скончался, остальные были госпитализированы.

По сообщениям очевидцев и предварительным данным полиции, нападавшие передвигались на машине и беспорядочно стреляли по людям без очевидных причин.

Полицейские начали розыск двух злоумышленников: белого мужчины 20-30 лет и женщины 20 лет. Позднее стало известно об их задержании по не связанным с данным эпизодом обвинениям.

Ранее восемь человек, включая ребенка, пострадали при стрельбе в торговом центре в Висконсине. Как сообщила полиция города Уоатоса, все они были госпитализированы.

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