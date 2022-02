Трамп предложил провести конкурс на самое "бесчестное и продажное" СМИ

Президент США Дональд Трамп предложил провести конкурс на звание самого лживого американского СМИ. Такое предложение он высказал на своей странице в социальной сети Twitter.

We should have a contest as to which of the Networks, plus CNN and not including Fox, is the most dishonest, corrupt and/or distorted in its political coverage of your favorite President (me). They are all bad. Winner to receive the FAKE NEWS TROPHY!