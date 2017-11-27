Трамп предложил провести конкурс на самое "бесчестное и продажное" СМИ

27 ноября, 19:42
Фото: AP/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп предложил провести конкурс на звание самого лживого американского СМИ. Такое предложение он высказал на своей странице в социальной сети Twitter.
We should have a contest as to which of the Networks, plus CNN and not including Fox, is the most dishonest, corrupt and/or distorted in its political coverage of your favorite President (me). They are all bad. Winner to receive the FAKE NEWS TROPHY!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 ноября 2017 г.
Глава Белого дома также выразил готовность наградить победителя с помощью очередной новостной "утки", сообщают "Аргументы недели".
Дональд Трамп не раз высказывал свое недовольство американскими СМИ, которые, по его мнению, распространяют непроверенную информацию о деятельности администрации президента Соединенных Штатов. Объектами его критики становились телеканал CNN и газета The New York Times.
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