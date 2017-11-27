Сало рекордно подорожало на Украине

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Сало подорожало в два раза за 2017 год на Украине. Причем стоимость продукта увеличилась больше, чем цена на свинину в целом.

Так, по данным Госстата, в середине ноября средняя цена за килограмм сала достигла 68,11 гривны, что на 68 процентов больше, чем в начале года. А свинина за тот же период подорожала только на 28 процентов, сообщают "Дни.ру". Есть регионы Украины, где сало подорожало на 100 процентов. Например, в два раза выросла стоимость продукта в Одесской и Николаевской областях.

Киев стал абсолютным рекордсменом по цене сала. В столице Украины за килограмм продукта просят 125 гривен.

Эксперты полагают, что за ростом цен стоит сокращение производства и увеличение спроса на сало. Домашние хозяйства стали чаще отказываться от разведения свиней из-за снижения благосостояния.

Специалисты опасаются, что в ближайшие два года сало может стать дефицитным продуктом на Украине, поскольку поголовье свиней стремительно сокращается и в ближайшее время расти не будет.