Сторонник Фиделя Кастро умер на Кубе

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Один из приближенных Фиделя Кастро Армандо Харт умер в Гаване. Активный участник кубинской революции скончался от респираторной недостаточности.

Харт занимал пост министра образования более пяти лет, сообщает "Мир 24". Он инициировал массовую борьбу с неграмотностью в 1959 году. На протяжении 20 лет Армандо Харт стоял во главе Минкульта страны.

Кроме того, активист революции написал несколько книг. Он был отмечен высокими госнаградами.

Сам Фидель Кастро умер в 2016 году 25 ноября. Лидер Кубинской социалистической революции скончался в Гаване в возрасте 90 лет.