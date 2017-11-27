Стала известна причина провала атаки ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Кравченко

Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) провалили атаку в районе Горловки. По его словам, причиной неудачи стала утечка информации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей, утечку допустил лично начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.

"Стали известны районы сосредоточения войск противника, а также направления готовящихся ударов", – цитирует агентство слова Эдуарда Басурина.

Он отметил, что после совещания начальника Генштаба с командирами бригад на сайте украинского министерства обороны появились фотографии с этого мероприятия, на которых оказались видны рабочие карты со всеми планами операции.

Полученная информация привела к принятию контрмер со стороны ДНР.

Ранее сообщалось, что на своей станице в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков раскритиковал попытку 58-й бригады ВСУ выйти на территорию ЛНР.

"Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слова нет. Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли", – написал политик в социальной сети.