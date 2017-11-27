Советник Порошенко прокомментировал неудачную атаку ВСУ

27 ноября, 02:15
Фото: ТАСС/Маркив Михаил
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков раскритиковал неудачную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Свое мнение политик разместил на странице в Facebook.
"Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слова нет. Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли", – цитирует "Газета.ру" высказывание Юрия Бирюкова.
Как стало известно, столкновение между ВСУ и силами ЛНР произошло в период с 25 по 26 ноября. С украинской стороны в атаке участвовало 15 человек. В результате инцидента погибли трое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения, подорвавшись на мине.
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