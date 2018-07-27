Трамп готов посетить Москву – СМИ

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Белый дом заявил, что американский лидер Дональд Трамп будет готов посетить Москву, если получит официальное приглашение Кремля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рейтер.

Ранее Владимир Путин поделился, что пригласил американского коллегу в Москву. Таже президент России отметил, что с удовольствием посетит Вашингтон в начале 2019 года.

Путин отметил, что плюсом Трампа является его стремление исполнять обещания, которые он дал избирателям.

Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля рассказал, что дискуссии прошли в позитивном духе, было много сложных вопросов, однако конкретных результатов еще стоит подождать.