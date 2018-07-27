Трамп готов посетить Москву – СМИ

27 июля, 18:09
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Белый дом заявил, что американский лидер Дональд Трамп будет готов посетить Москву, если получит официальное приглашение Кремля. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рейтер.
Ранее Владимир Путин поделился, что пригласил американского коллегу в Москву. Таже президент России отметил, что с удовольствием посетит Вашингтон в начале 2019 года.
Путин отметил, что плюсом Трампа является его стремление исполнять обещания, которые он дал избирателям.
Первая двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля рассказал, что дискуссии прошли в позитивном духе, было много сложных вопросов, однако конкретных результатов еще стоит подождать.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: