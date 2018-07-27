При разгоне демонстрантов в Варшаве применили слезоточивый газ

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В Варшаве полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По словам правоохранителей, в толпе также использовали газ против полицейских, сообщает "Газета.ру".

По информации издания, протестные акции в польской столице были вызваны изменениями судебной системы в стране. Посчитав действия участников акции протеста угрожающими, полицейские распылили слезоточивый газ. Сведений о задержанных пока не поступало.

Ранее сообщалось, что этап велогонки "Тур де Франс" пришлось прервать из-за распыления слезоточивого газа во время акции протеста фермеров. Ветер разнес слезоточивое вещество, и в результате некоторым спортсменам понадобилась медицинская помощь.