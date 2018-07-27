В Колумбии наркомафия предложила $70 тысяч за жизнь полицейской собаки

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Награду в 200 миллионов песо за жизнь полицейской собаки по кличке Призрак готова заплатить крупная колумбийская группировка, специализирующаяся на распространении наркотиков, сообщает портал Tvnotas.

За время службы в правоохранительных органах собака обнаружила около девяти тонн кокаина. Героический пес участвовал в 300 спецоперациях и выследил 246 наркодилеров.

Рекорды талантливой ищейки очень возмутили наркомафию. Группировка регулярно несла убытки из-за Призрака.

Лидер наркомифии "Клан залива" Дарио Усуга предложил вознаграждение за голову немецкой овчарки.

Пытаясь обезопасить Призрака, полицейские Колумбии перевели собаку на службу в аэропорт Боготы Эль-Дорадо.