Застрявшее судно не получилось сдвинуть с места – глава управления Суэцкого канала

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Грузовое судно, которое застряло в Суэцком канале, все еще не получилось сдвинуть с места. Об этом заявил во время пресс-конференции в Исмаилии глава управления транспортной артерии Усама Рабиа, сообщает ТАСС.

"Судно до сих пор не сдвинулось с места", – сказал он журналистам. Как добавил Рабиа, судно пытаются стащить 14 буксиров.

24 марта контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале и полностью перекрыл движение по важной транспортной артерии. В связи с аварией в акватории произошел затор более чем из 100 судов, перевозивших в том числе нефтепродукты на общую сумму порядка 400 миллионов долларов. Судно направлялось из Китая в Роттердам. Вероятной причиной случившегося стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

Ранее эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала.