Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:10

Застрявшее судно не получилось сдвинуть с места – глава управления Суэцкого канала

за рубежом

Фото: AP Photo/Suez Canal Authority via AP


Грузовое судно, которое застряло в Суэцком канале, все еще не получилось сдвинуть с места. Об этом заявил во время пресс-конференции в Исмаилии глава управления транспортной артерии Усама Рабиа, сообщает ТАСС.

"Судно до сих пор не сдвинулось с места", – сказал он журналистам. Как добавил Рабиа, судно пытаются стащить 14 буксиров.

24 марта контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале и полностью перекрыл движение по важной транспортной артерии. В связи с аварией в акватории произошел затор более чем из 100 судов, перевозивших в том числе нефтепродукты на общую сумму порядка 400 миллионов долларов. Судно направлялось из Китая в Роттердам. Вероятной причиной случившегося стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

Ранее эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала.

Москвичам рассказали, что может подорожать из-за аварии в Суэцком канале

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать