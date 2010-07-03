Премьер Польши выступил против закона об авторском праве в Сети

Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал директиву Европарламента об авторском праве в интернете. Он также поблагодарил депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" за то, что они проголосовали против.
"Мы были, есть и всегда будем за свободу в интернете", – заявил Моравецкий в своем микроблоге в Twitter. По словам премьера, евродепутаты от партии "Право и справедливость" в ходе голосования высказались "за свободу и гражданские права миллионов польских пользователей интернета".
27 марта Европарламент одобрил новые законы об авторском праве в ЕС. В поддержку законов высказались 348 парламентариев, против выступили 274 человека. Чтобы новые нормы вступили в силу, их должен одобрить Европейский совет. Голосование назначено на апрель. Если Евросовет примет новые правила, у стран-участниц ЕС будет два года, чтобы включить их в собственное законодательство
Интернет-пользователи и представители бизнеса уже раскритиковали некоторые пункты директивы об авторском праве. В частности, одна из статей вводит the link tax, обязуя такие онлайн-площадки, как Google и Facebook, платить авторам за частичное копирование их материалов. Нововведения коснутся и сниппетов – частей различных публикаций, которые видны при размещении ссылок в поисковиках или соцсетях. По мнению экспертов, это негативно скажется на работе сервисов вроде Google News, пишет The Guardian.
Кроме того, еще одна статья вводит систему предварительной фильтрации контента, что лишает популярные сайты возможности публиковать материалы, защищенные авторским правом. Как поясняют противники законопроекта, это означает запрет мемов, созданных на основе кадров из сериалов и фильмов. Однако в самом Европарламенте уверяют, что мемы станут исключением из правила.
В Google не исключили, что новые законы об авторском праве могут нанести ущерб цифровой экономике Европы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.