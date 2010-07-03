Премьер Польши выступил против закона об авторском праве в Сети

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Польский премьер Матеуш Моравецкий раскритиковал директиву Европарламента об авторском праве в интернете. Он также поблагодарил депутатов правящей партии Польши "Право и справедливость" за то, что они проголосовали против.

"Мы были, есть и всегда будем за свободу в интернете", – заявил Моравецкий в своем микроблоге в Twitter. По словам премьера, евродепутаты от партии "Право и справедливость" в ходе голосования высказались "за свободу и гражданские права миллионов польских пользователей интернета".

27 марта Европарламент одобрил новые законы об авторском праве в ЕС. В поддержку законов высказались 348 парламентариев, против выступили 274 человека. Чтобы новые нормы вступили в силу, их должен одобрить Европейский совет. Голосование назначено на апрель. Если Евросовет примет новые правила, у стран-участниц ЕС будет два года, чтобы включить их в собственное законодательство

Интернет-пользователи и представители бизнеса уже раскритиковали некоторые пункты директивы об авторском праве. В частности, одна из статей вводит the link tax, обязуя такие онлайн-площадки, как Google и Facebook, платить авторам за частичное копирование их материалов. Нововведения коснутся и сниппетов – частей различных публикаций, которые видны при размещении ссылок в поисковиках или соцсетях. По мнению экспертов, это негативно скажется на работе сервисов вроде Google News, пишет The Guardian.

Кроме того, еще одна статья вводит систему предварительной фильтрации контента, что лишает популярные сайты возможности публиковать материалы, защищенные авторским правом. Как поясняют противники законопроекта, это означает запрет мемов, созданных на основе кадров из сериалов и фильмов. Однако в самом Европарламенте уверяют, что мемы станут исключением из правила.

В Google не исключили, что новые законы об авторском праве могут нанести ущерб цифровой экономике Европы.