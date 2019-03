Трамп назвал свои предпочтения в СМИ

Президент США Дональд Трамп рассказал, что думает о работе крупнейших американских СМИ. В частности, глава Белого дома вновь раскритиковал CNN и MSNBC за попытки повысить рейтинги благодаря фейковым новостям, пишет "Газета.ру". А вот телеканал Fox News работает хорошо, заявил Трамп.

По словам американского лидера, рейтинги CNN и MSNBC пошли вниз, так как теперь они не могут заниматься "коррумпированным освещением" дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в США. Расследование завершено и подтвердило отсутствие сговора с российскими властями, напомнил Трамп в Twitter. Он также добавил, что рейтинги Fox News, наоборот, растут, хотя и не привел никаких статистических данных.

The Fake News Media has lost tremendous credibility with its corrupt coverage of the illegal Democrat Witch Hunt of your all time favorite duly elected President, me! T.V. ratings of CNN & MSNBC tanked last night after seeing the Mueller Report statement. @FoxNews up BIG!