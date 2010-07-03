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11:26

Трамп назвал свои предпочтения в СМИ

за рубежом политика

11:26

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Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп рассказал, что думает о работе крупнейших американских СМИ. В частности, глава Белого дома вновь раскритиковал CNN и MSNBC за попытки повысить рейтинги благодаря фейковым новостям, пишет "Газета.ру". А вот телеканал Fox News работает хорошо, заявил Трамп.

По словам американского лидера, рейтинги CNN и MSNBC пошли вниз, так как теперь они не могут заниматься "коррумпированным освещением" дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в США. Расследование завершено и подтвердило отсутствие сговора с российскими властями, напомнил Трамп в Twitter. Он также добавил, что рейтинги Fox News, наоборот, растут, хотя и не привел никаких статистических данных.


Ранее Дональд Трамп неоднократно жаловался на то, как CNN освещает его деятельность, и обвинял телекомпанию в распространении "фейковых" новостей. Именно такие новости американский лидер объявил главным врагом США. Трамп также рекомендовал "лживым" журналистам взять отпуск и отдохнуть.

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