Бойцовый петух в Индии убил своего хозяина на птичьих боях

27 февраля, 21:20
Фото: AP Photo/Matias Delacroix
В Индии в штате Телангане бойцовый петух ударом ножа убил своего хозяина, передает издание Times of India.
45-летний Танугул Сатиш вез птицу в город Джагитал для участия в птичьих боях. Перед началом мероприятия петух попытался вырваться и случайно ударил мужчину в пах ножом, который был прикреплен к его лапе. По дороге в госпиталь истекающий кровью Сатиш скончался.
Сотрудники полиции доставили петуха в участок. В суде он будет представлен как причина смерти его хозяина. Правоохранители зарегистрировали дело о непреднамеренном убийстве.
"В обязанности полиции входит обеспечение защиты петуха в рамках расследования и предъявление его в суде вместе с ножами, которые были к нему привязаны", – отметил субинспектор полиции Б. Дживан.
По его словам, в суд доставят тех, кто принимал участие в петушиных боях, которые в Телангане запрещены. Судьбу петуха также решит суд.
Ранее в Аргентине суд принял решение допросить попугая по делу об убийстве. Полиция считает, что птица отчетливо услышала и запомнила последние слова своей убитой хозяйки. Подтвердил это и сосед женщины. Он рассказал, что птица регулярно повторяла одну и ту же фразу: "Почему ты ударил меня".
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