В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек

04:25
Фото: TASS/EPA/LAURENT GILLIERON
Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic сообщило, что в стране зарегистрированы 16 смертельных исходы после вакцинации от коронавируса.
Речь идет о людях, средний возраст которых составлял 86 лет. Большинство из них имели серьезные заболевания до прививки от коронавируса, в частности, сердечно-сосудистые и легочные.
Как говорится в опубликованном на сайте правительства сообщении, всего Swissmedic проанализировало 364 заявления о предположительно нежелательных последствиях прививки.
Большинство этих уведомлений – соответственно 199 и 154 – касались вакцин Pfizer и BioNTech, а также Moderna.
В 95 случаях речь шла о "серьезных" последствиях с медицинской точки зрения, которые потребовали, в частности, госпитализации вакцинированных.
Другими симптомами названы головная боль и аллергические реакции, включая анафилактический шок.
В 16 из этих 95 случаев пациенты умерли "по прошествии более или менее длительного промежутка времени".
"Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией", - констатировали в Swissmedic.
В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке "позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19".
Национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи ранее сообщило, что после вакцинации от гриппа в стране скончались не менее 32 человек.
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