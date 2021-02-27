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В мире

04:25

В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек

за рубежом медицина

Фото: TASS/EPA/LAURENT GILLIERON

Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic сообщило, что в стране зарегистрированы 16 смертельных исходы после вакцинации от коронавируса.

Речь идет о людях, средний возраст которых составлял 86 лет. Большинство из них имели серьезные заболевания до прививки от коронавируса, в частности, сердечно-сосудистые и легочные.

Как говорится в опубликованном на сайте правительства сообщении, всего Swissmedic проанализировало 364 заявления о предположительно нежелательных последствиях прививки.

Большинство этих уведомлений – соответственно 199 и 154 – касались вакцин Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

В 95 случаях речь шла о "серьезных" последствиях с медицинской точки зрения, которые потребовали, в частности, госпитализации вакцинированных.

Другими симптомами названы головная боль и аллергические реакции, включая анафилактический шок.

В 16 из этих 95 случаев пациенты умерли "по прошествии более или менее длительного промежутка времени".

"Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией", - констатировали в Swissmedic.

В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке "позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19".

Национальное агентство по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи ранее сообщило, что после вакцинации от гриппа в стране скончались не менее 32 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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