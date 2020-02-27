Россия отказалась выплачивать компенсацию Грузии по решению ЕСПЧ

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Россия отказалась выполнять решение Европейского суда по правам человека, касающееся депортации грузинских граждан в 2006 году, сообщает РИА Новости.

По решению ЕСПЧ Россия обязана выплатить 10 миллионов евро тем, кто пострадал вследствие мероприятий по депортации. Российская сторона попросила Тбилиси составить точный список потерпевших и уточнить нарушения, от которых пострадали граждане Грузии.

По мнению российского Минюста, из 1795 человек, указанных в списке, 290 необходимо исключить. Это связано с тем, что они не подпадают под критерии суда.

31 января ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 10 миллионов евро в качестве компенсации морального ущерба. Связано это с выдворением с территории России грузин, нарушавших миграционное законодательство.

22 августа 2019 года Грузия подала иск против России. В Тбилиси считают, что российской стороной были нарушены ряд статей Европейской конвенции по правам человека.