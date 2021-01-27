Медику из Литвы по ошибке ввели пять доз вакцины от COVID-19

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Из-за врачебной ошибки медик из Мариямпольской больницы в Литве получила пять доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщило национальное радио "Эл-эр-тэ".

Уточняется, что инцидент произошел в начале января.

"Медику ввели дозы препарата производства американской Pfizer. Она чувствует себя хорошо, ее состояние постоянно контролируют", – рассказал директор больницы Мантас Чесна.

Во флаконе препарата находится пять доз вакцины. По словам специалистов, объема может хватить для вакцинации шести пациентов.

Вакцинация от коронавируса в Литве началась 27 декабря. На данный момент прививки сделали 60,4 тысячи человек, что составляет 2,16% населения.

Ранее в министерстве иностранных дел России рассказали, что поставки вакцины от COVID-19 "Спутник V" обсуждаются с Африканским союзом.