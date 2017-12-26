Россия начала формировать постоянную группировку войск в Сирии

26 декабря, 13:25
Фото: ТАСС/Александр Елистратов
Постоянная группировка военнослужащих РФ появится в Сирии. Ее уже начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там", – цитирует министра ТАСС.
Глава ведомства отметил, что военная полиция из РФ показала себя с лучшей стороны во время сирийской операции. Он добавил, что борьба с террористическими организациями на территории арабского государства была одной из важнейших задач ВС в 2016 и 2017 годах.
Министр заявил о том, что операция позволила отработать уникальные схемы логистики и проверить работу российского вооружения, включая высокоточные системы и Дальнюю авиацию.
Ранее президент РФ Владимир Путин приказал вывести основную группировку войск РФ из Сирии после объявленной победы над террористической организацией "Исламское государство". По словам Шойгу, основной вывод был завершен до 24 декабря.
Отмечалось также, что в военной операции в Сирии приняли участие около 48 тысяч российских военнослужащих, а также применялся высокоточный ракетный комплекс "Искандер".
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