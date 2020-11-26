Фанаты Марадоны рассказали, как проходит прощание с футболистом

15:15
Фото: AP/Marcos Brindicci
Люди, побывавшие у гроба Диего Марадоны, рассказали, как проходит церемония прощания с легендарным футболистом.
"Ты находишься там буквально считаные минуты, остановиться нет возможности ни на секунду, полиция сразу просит двигаться дальше", – приводит РИА Новости слова одного из присутствовавших на церемонии.
При этом уточняется, что гроб с телом Марадоны закрыт.
"Фото и видео запрещены, за этим строго следят", – пояснила другая фанатка.
Прощание с Диего Марадоной проходит в Буэнос-Айресе. Проститься со знаменитым футболистом пришли тысячи человек. В президентский дворец, где находится тело Марадоны, людей пускают небольшими группами.
В городе поют песни, слушают трансляцию по радио матчей Марадоны. Одни горожане одеты в форму болельщиков клуба "Бока Хуниорс", за который в свое время играл футболист, другие – в футболки с заветным номером 10.
Диего Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет. Правительство Аргентины объявило трехдневный траур в связи со смертью экс-футболиста.
В Москве горожане несут цветы к посольству страны.
За свою карьеру игрока Марадона выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола, стал чемпионом мира в 1986 году.
В Буэнос-Айресе тысячи людей собрались, чтобы попрощаться с Марадоной
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