Фанаты Марадоны рассказали, как проходит прощание с футболистом

Фото: AP/Marcos Brindicci

Люди, побывавшие у гроба Диего Марадоны, рассказали, как проходит церемония прощания с легендарным футболистом.

"Ты находишься там буквально считаные минуты, остановиться нет возможности ни на секунду, полиция сразу просит двигаться дальше", – приводит РИА Новости слова одного из присутствовавших на церемонии.

При этом уточняется, что гроб с телом Марадоны закрыт.

"Фото и видео запрещены, за этим строго следят", – пояснила другая фанатка.

Прощание с Диего Марадоной проходит в Буэнос-Айресе. Проститься со знаменитым футболистом пришли тысячи человек. В президентский дворец, где находится тело Марадоны, людей пускают небольшими группами.

В городе поют песни, слушают трансляцию по радио матчей Марадоны. Одни горожане одеты в форму болельщиков клуба "Бока Хуниорс", за который в свое время играл футболист, другие – в футболки с заветным номером 10.

Диего Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет. Правительство Аргентины объявило трехдневный траур в связи со смертью экс-футболиста.

В Москве горожане несут цветы к посольству страны.

За свою карьеру игрока Марадона выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола, стал чемпионом мира в 1986 году.