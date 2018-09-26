26 сентября 2018, 04:32В мире
Мужчина поймал падавшего с десятого этажа ребенка в Казахстане
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Житель Астаны поймал на лету падавшего с десятого этажа ребенка.
Инцидент произошел 24 сентября. Мальчик остался один в квартире и решил выйти, но обнаружил, что дверь заперта. При попытке разрезать москитную сетку на окне он повис на карнизе.
Услышав крики, живший этажом ниже мужчина выглянул в окно. Когда ребенок сорвался, сосед сумел схватить его и втащить в свою квартиру, передает "Российская газета".
Пожарные прибыли на место происшествия почти сразу после спасения шестилетнего ребенка. Помощь мальчику не потребовалась, его передали родителям.
15 сентября 24-летняя девушка с ребенком попыталась по простыням выбраться из окна квартиры на пятом этаже. На уровне третьего этажа она сорвалась и упала на землю, получив травмы.
В Астане мужчина поймал падавшего с 10 этажа ребенка