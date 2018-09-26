Мужчина поймал падавшего с десятого этажа ребенка в Казахстане

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Житель Астаны поймал на лету падавшего с десятого этажа ребенка.

Инцидент произошел 24 сентября. Мальчик остался один в квартире и решил выйти, но обнаружил, что дверь заперта. При попытке разрезать москитную сетку на окне он повис на карнизе.

Услышав крики, живший этажом ниже мужчина выглянул в окно. Когда ребенок сорвался, сосед сумел схватить его и втащить в свою квартиру, передает "Российская газета".

Пожарные прибыли на место происшествия почти сразу после спасения шестилетнего ребенка. Помощь мальчику не потребовалась, его передали родителям.

15 сентября 24-летняя девушка с ребенком попыталась по простыням выбраться из окна квартиры на пятом этаже. На уровне третьего этажа она сорвалась и упала на землю, получив травмы.