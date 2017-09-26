Трамп заявил о полной готовности США к военному решению против КНДР

26 сентября 2017, 22:38
Фото: DPA/Olivier Douliery
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна "полностью готова" к военному разрешению ситуации на Корейском полуострове, и он будет разрушителен для КНДР, сообщает ТАСС.
Глава Белого дома отметил, что этот вариант развития событий не является предпочтительным, однако его примут, если у США не останется другого выбора.
"Он (Ким Чен Ын) ведет себя ужасно. Он говорит такие вещи, которых нельзя произносить, – заявил глава государства. – И мы реагируем на это".
Трамп пообещал, что он разберется с тем беспорядком в вопросе, который оставила ему предыдущая администрация. Он отметил, что ситуацию нужно было решить еще "25, 20, 15, 10, наконец пять лет назад".
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын приравнял слова президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении страны к объявлению войны. После этого глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо заявил, что Пхеньян готов сбивать боевые самолеты Штатов даже вне северокорейского воздушного пространства.
Главы США и КНДР регулярно угрожают применением военной силы. Фактических боевых действий между странами не зафиксировано. Конфликт ограничивается испытаниями ядерного и баллистического оружия со стороны Северной Кореи (снаряды периодически пролетают над территориями союзников США, например, Японии, или падают рядом с их акваторией) и санкциями со стороны США и стран Запада.
Причиной противостояния между США и КНДР стала активная разработки ядерной программы в Северной Корее. Так, 3 сентября страна заявила об успешном испытании водородного боезаряда. Его мощность в 10 раз превосходит атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.
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